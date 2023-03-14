Gazimağusa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette kentin ekonomisinin canlandırılmasına yönelik projeler ele alındı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ziyaretteki konuşmasında, KTTO Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Göreve ilk geldiği günden itibaren, sıkı bir mali disiplin içerisinde ilerlendiğini ifade eden Başkan Uluçay, belediyede her kuruşun yerine gitmesi konusundaki kararlılıkla ilerlendiğini belirtti. Önceliğin mali disiplin ile belediyenin mali yapısının denetlenmesi olduğunu kaydeden Uluçay, belediye yapısı ile birlikte kentin de ekonomik yönden kalkınmasının önemine vurgu yaptı.