KTTO’dan verilen bilgiye göre, 28 ülkenin iş örgütü başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurulda İslam ülkeleri arasında ticari ve ekonomik işbirliği olanaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Genel Kurulda oybirliği ile İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın ismi İslam Ticaret ve Kalkınma Odası olarak değiştirildi. Genel Kurulda Kıbrıs Türk Ticaret Odasını Oda Başkanı Turgay Deniz temsil etti.

Genel Kurul etkinlikleri kapsamında Azerbaycan temsilcisi Azerbaycan Milli İşverenler Konfederasyonu(ASK) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası arasında İşbirliği Protokolü imzalandı. İki kurum arasında işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen protokol aynı zamanda ikili ticaretin artırılmasına yönelik de çalışmalar yapılmasını hedefliyor. Protokole KTTO’yu temsilen Oda Başkanı Turgay Deniz imza koyarken, Azerbaycan temsilcisi ASK adına protokolü Konfederasyon Başkanı Mehmet Musayev imzaladı.

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Genel Kurul etkinlikleri kapsamında ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirildi.

-Sunum

KTTO Heyeti 39. İslam Ticaret ve Kalkınma Odası Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında Kuzey Kıbrıs’taki yatırım olanaklarını anlatan bir sunum da gerçekleştirdi. KTTO Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven tarafından gerçekleştirilen sunumda ülke ekonomisi ve ticari potansiyelinin yanında yatırım olanakları da anlatıldı.

Heyet Doha temasları kapsamında KKTC Doha Temsilcisi Mustafa Güven’e ve Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu’ya da ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde Katar ile olan ekonomik ve ticari ilişkiler ele alındı.

Oda Başkanı Turgay Deniz Doha temasları kapsamında Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Khalifa Bin Jassin Al Thani ile de görüştü. İslam Ticaret ve Kalkınma Odası’nın gerçekleştirildiği Sheraton Doha Otelinde yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ticari konular değerlendirildi.

Oda Başkanı Turgay Deniz’e Katar temasları kapsamında Oda Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven eşlik etti.