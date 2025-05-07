Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın iddialarına yönelik yazılı bir açıklama yaptı.

“Kudret Özersay’a açık çağrımdır!” ifadelerini kullanan Küçük, “2022 yılında ilk kez yine kendisi ile tanıştığımız “sahte diploma” kavramı ile ilgili o dönemki koşulları ve kendisinin duruşunu da hatırlayarak; dün gece kendisine yönelttiğim soruları önce yanıtlasın, geçmişi temize havale ettikten sonrasında da tüm kartlar açık tartışalım” dedi.

Hasan Küçük, Kudret Özersay’a şu soruları yöneltti:

1-Kudret Özersay, YÖDAK’a üye ve Halkın Partisi (HP) milletvekili adayı yaptığı Hasret Balcıoğlu ile ilgili sessizliğini aynı şekilde bozacak mı?

2-Bir diplomanın akademik geçerli olup olmadığı ve uygunsuzluğu üzerinde görüş verecek olan kurum YÖDAK bu süreçte nerede?

3-Başka dosyaları YÖDAK neden akademik yetersizlik, uygunsuzluk olduğu için kapattı? 600 kişi içerisinden neden 19 kişi incelendi ve polise sevk edilmedi? Özersay neden sadece 19 kişiye yönelik sistematik bir saldırı başlattı? Kendisini ‘motive’ eden neydi?

4- Polis neden bu süreçte hiç YÖDAK'tan görüş almadan bu dosyayı ve dosyaları yürüttü? Amaç neydi?

5-Kudret Özersay bu konuya vesile olan üniversitenin yetkilileriyle alakalı niye polise suç duyurusunda bulunmadı? Nasıl bir ilişkidir ki diplomayı verenlerle ilgili sessizliğe bürünmüştür?

6-Bu diplomaya ‘aslı gibidir’ mührü vuran M.A. hakkında niye suç duyurusunda bulunmadı? Niye polis bu kişi hakkında bir suç duyurusu yapmadı?

7-Kudret Özersay bugüne kadar ‘Sahte diploma alanlar ve verenler ifadeye çağrılıp yargılandı’ diyor. Bu zamanlama Hasret Balcıoğlu'ndan sonra mı başlıyor? Onun muafiyeti, dokunulmazlığı ve Kudret Özersay mıydı?

8-Hasret Balcıoğlu’na kelepçe taktırmayan Özersay, 600 kişiyi unutup neden 19 kişinin peşine düştü veya düşürüldü?

9-Gizlilik kararı olan tutanaklardaki bilgi erişimini nasıl yaptı, kimden servis aldı?”

“ÇOK BAĞIRAN ÇOK HAKLI DEĞİLDİR!”

UBP’li vekil Hasan Küçük, “Çok bağıran çok haklı değildir! Bilin ki suçunu bastırmak için böğürmektedir” ifadelerini de kullandı.