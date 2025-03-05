Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

05.03.2025 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Kumyalı – İskele Anayolu üzerinde, Mehmet Şahin AYAĞ (E-22) yönetimindeki GT 774 plakalı araç ile Karpaz istikametinden İskele istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Mehmetçik Kavşağına geldiğinde önünde aynı istikamete doğru seyreden ve gidişine göre sağa Metmetçik’e dönmek için karşı istikametten gelmekte olan araçların geçmesini beklemek için kavşakta duran Hüseyin KAPTANLIGİL (E-35) yönetimindeki MA 267 plakalı aracın arkasına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan GT 774 plakalı araç, karşı istikametten gelmekte olan Rustam JUMAYEV (E-29) yönetimindeki UV 921 plakalı araç ile çarpmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan GT 774 plakalı araç sürücüsü Mehmet Şahin AYAĞ, MA 267 plakalı araç sürücüsü Hüseyin KAPTANLIGİL ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet DEMİRYÜREK (E-35) ve Mehmet YASTI (E-42) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.