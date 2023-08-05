Kumyalı-Pamuklu ana yolunun birinci kilometresinde saat 21.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 64 yaşındaki araç sürücüsü yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Hamid Zağlul (64) yönetimindeki LT 840 plakalı araç ile Pamuklu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu köprü korkuluklarına çarptıktan sonra yolun solundan çıkarak takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Soruşturma devam ediyor.