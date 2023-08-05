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Soruşturma devam ediyor.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Hamid Zağlul (64) yönetimindeki LT 840 plakalı araç ile Pamuklu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu köprü korkuluklarına çarptıktan sonra yolun solundan çıkarak takla attı.

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