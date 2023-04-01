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Soruşturma devam ediyor...

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip taburcu oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Esra Taşar (35), yönetimindeki JV 414 plakalı salon araç ile Kumyalı istikametinden Pamuklu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, yolun solundan banket içerisine düşüp, tekrar yola çıktıktan sonra aracın kontrolünü kaybedip bu kez yolun sağından yoldan çıkarak takla atıp zeytin ağacına çarptı.

Kumyalı-Pamuklu ana yolunun 5-6 kilometreleri arasında saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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