Pelin Yükselay - ÖZEL HABER

6 Günlük Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, soluğu Türkiye ya da Avrupa’da almaya hazırlanıyor!

Hafta sonu ile birleşince 6 güne çıkan Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, soluğu Avrupa’da ya da Türkiye kültür turlarında almaya hazırlanıyor.

Gündem Kıbrıs muhabirinin seyahat acentelerinden aldığı bilgilere bayramda Limasol çıkışlı cruise turları, Avrupa başkentleri ve Türkiye kültür turları tercih edildi.

Seyahat Acenteleri Ne Dedi?

Sayar Turizm Outgoing Müdürü Özlem Kubilay: Bu bayram yaşadığımız yoğunluktan dolayı mutluyuz. Limasol çıkışlı gemi turlarımız büyük ilgi gördü. Bu turlarımızı 400 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunduk. Bunun yanında Türkiye'ye Salda Gölü-Pamukkale-Fethiye turu çıktık. Bu turumuzu da 13 bin 250 TL'den satışa sunduk. Bayramda bir turumuzda Çanakkale-Bursa'ya var. O da dolu. Ege kıyılarına ilgi yoğun. Öte yandan Kıbrıs otellerine de bu bayramda çok sayıda rezervasyon aldık.

Neşeli Turizm Direktörü Mehmet Barkınay: Biz Neşeli Turizm olarak bu bayram gördüğümüz ilgiden memnun kaldık. Balkan turumuz çok tercih edildi. 549 Euro'dan satışa sunduğumuz Balkan turumuz dolu bir şekilde çıkıyor. Öte yandan çok sayıda vatandaşımız İtalya'ya gitmek için acentemize başvurdu. Türkiye'de de Antalya otelleri çok tercih edildi.

Arima Turizm Direktörü Meliha Özokutan: Arima Turizm olarak biz Kurban Bayramında Antalya turu koyduk. Turumuz yoğun ilgi gördü ve bayramdan haftalar öncesinde dolarak kapandı. Bu bayram Akdeniz bölgesine vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Ancak uçak bilet fiyatları çok yüksek. Antalya uçuşlarında neredeyse yer yok ve bilet fiyatları 10-12 bin TL'yi buluyor. Müşteri buluyoruz, uçak bulamıyoruz. Uçak buluyoruz, müşteri bulamıyoruz.

