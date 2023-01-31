Denktaş Vakfı Başkanı Serdar Denktaş konuşmasında, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın, Türk dünyasına ve Kıbrıs Türk tarihine bağımsızlık damgasını vurmuş yüce bir lider olduğunu belirterek, “Şimdi bize düşen görev, onun çizdiği yolda, bıraktığı yerden ileriye doğru yürüyüşümüze devam etmek olmalı” dedi.

Denktaş’ın Anıt Mezarı’nın da bulunduğu Cumhuriyet Parkı’nda yer alan törene, başta Denktaş ailesi, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, bazı dernek, siyasi parti, kurum, kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak heykelin açılışı yapıldı. Denktaş ailesi, açılışı, Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karaca, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu ve Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Karavezirler ile birlikte gerçekleştirdi.

Törende, anıta çelenklerin sunulmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mesajı okundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında Denktaş Vakfı Başkanı Serdar Denktaş konuşma yaptı.

-Denktaş

Serdar Denktaş konuşmasında, heykelin, Casino İşletmecileri Birliği’nin katkısı ile yapıldığını belirterek, "inisiyatif üstlenerek, eleştirilere aldırmadan, bunu görev addeden" birliğe teşekkür etti.

-“Türk dünyasına ve Kıbrıs Türk tarihine bağımsızlık damgasını vurmuş yüce bir lider”

“Bugün o 99 yaşında” diyen Denktaş, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın, ömrünün üçte ikisini inandığı bir dava uğruna harcadığını, yola çıkarken inanarak, önüne koyduğu hedeften hiç şaşmadığını, inançla ve inatla yürüdüğü yolda neticede Kıbrıs Türkü’nü halk seviyesine ulaştırma başarısına imza attığını kaydetti. Denktaş, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın, Türk dünyasına ve Kıbrıs Türk tarihine bağımsızlık damgasını vurmuş yüce bir lider olduğunu belirtti.

Denktaş, “Onun anısına heykelini buraya koyarken niyetimiz onun mücadelesinin hatırlanması, onun varlığının, Kıbrıs Türk halkına kazandırdığı saygınlığın öneminin anlaşılması ve elbette onu unutmayacağımızın ve unutturmayacağımızın anlaşılmasıdır” dedi.

“Kurduğu Cumhuriyetin nimetlerinden faydalanan ancak Cumhuriyete kadar uzanan yolda birlikte yürümeyi başardığı halkına söylem dışında önem vermeyenlerin inadına, burada toplanan siz değerli kardeşlerime düşen görev, onun mücadelesini genç kuşaklara anlatmak olmalıdır” diye konuşan Denktaş, Anıt Mezar’da yapılan müze binasının iç dekorasyonu hazırlanmış olsaydı bugün çocukların orayı ziyaret ederek, hem tarihi öğreneceklerini hem de Kurucu Cumhurbaşkanı’nı tanımış olacaklarını kaydetti.

Hem Anıt Mezar’da hem de ülkede yapacakları daha çok iş olduğunu vurgulayan Serdar Denktaş, geçmişte yaşananların yeni nesillere doğru bir şekilde anlatılmasının önemini belirtti.

“Unutulmaması gerekir ki, bugünün özgürlüğünde o günlerde yaşananlar, o günlerin koşulları dikkate alınmaksızın okunduğunda yeni nesiller çok farklı ve yanlış bilgiye sahip olabilirler” diyen Serdar Denktaş, “ülkede yapılacak daha çok iş var” derken geçmişi en doğru şekilde yeni nesillere aktarabilmenin yapılacaklar listesinin en başına konması gerektiğini söyledi.

“Ülkenin iyi yönetilemediğini” savunan Denktaş, bu nedenle her gün televizyon programlarında devlete saldıran programcıları izleyen insanların nereden, nereye gelindiğini anımsamayabileceğini söyledi.

-“Devletimiz ortadan kalkarsa geleceğimiz de kalmaz”

“Devletimiz ortadan kalkarsa geleceğimiz de kalmaz” vurgusu yapan Denktaş, bu nedenle, “artık daha iyi yönetime nasıl kavuşulabilir, insanlar devlete yeniden nasıl bağlanabilir ve anavatan ile olan ilişkiler nasıl yeniden güçlü bir noktaya taşınabilir” diye düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın davasını, bıkmadan usanmadan her gün anlattığına dikkat çeken Serdar Denktaş, bunun nedeninin bugünün değerini anlatmak olduğunu vurguladı.

-“Şimdi bize düşen görev, onun çizdiği yolda, bıraktığı yerden ileriye doğru yürüyüşümüze devam etmek olmalı”

“Şimdi bize düşen görev, onun çizdiği yolda, bıraktığı yerden ileriye doğru yürüyüşümüze devam etmek olmalıdır” diyen Denktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Hamasetle değil, icraatla; sessiz değil, sesli konuşarak; karamsarlığa kapılarak değil, ümide doğru koşarak; geçmişin esiri olmadan geleceğe başımız dik girmek için Rauf Denktaş ve arkadaşlarının mücadelesini iyice anlayarak, yolumuza devam etmeliyiz.

Bana söylediği gibi; ‘Bu yolda bıktım, usandım, yoruldum demek olmaz. Düşeceğini anladığın anda güvendiğin insanlarla kol kola girerek, koşmaya devam etmelisin’

İşte bugün bu heykelin açılışının bize ve halkımıza vermesi gereken mesaj bu olmalıdır.”