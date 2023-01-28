Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Denktaş’ın büstünün 31 Ocak Salı günü saat 11.00’da açılacağını duyurdu.

Vangöl, Anıt Mezar’da gerçekleştirilecek olan açılışa sadece ‘halkın’ davetli olduğunun altını çizdi.

Vangöl’ün açıklaması şöyle:

“Çok merak ederim bunu kim ve kimler sahiplenecek…

Evet “atıl” duran birilerine verdiğimizde yine bir yerlere atılan, kendi kafalarına göre sormadan büst yapanlara karşı 31 Ocak Salı günü saat 11.00’da bu büstün açılışını Denktaş Vakfı yapacak.

Kendine özgü mütevazi duruşuyla sadece çok sevdiği halkı bu açılışa davetlidir.”