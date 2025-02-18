LTB binasında düzenlenen imza törenine Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan, Kurumsal İletişim Uzmanı Gülten Karanfiloğlu ile LTB Sosyal Hizmetler Şube Sorumlusu Sibel Demirpençe katıldı. İmzalanan protokol kapsamında, Kuzey Kıbrıs Turkcell, LTB Kadın Sığınma Evi'nde kalan kadınların iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.



LTB Başkanı Mehmet Harmancı, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü yer alabilmesi için çeşitli destek mekanizmaları oluşturmanın önemine vurgu yaptı. Harmancı, “Kadınların sığınma evinde güvende hissetmeleri yanında dış dünya ile bağlantılarını koparmamaları da önemli. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in bu desteği, kadınların daha bağımsız olmalarına katkı sağlamaktadır” dedi.



Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, “Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalık yaratmak ve destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. LTB ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, kadınların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.