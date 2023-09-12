Laik Demokratik Eğitim için Mücadele Hareketi, taleplerini şöyle sıraladı:

• Çocuklarımızın, güvenli binalarda; gelişimlerinin tüm alanlarını (bilişsel, sosyal, duygusal, psiko-motör, ve ahlak) destekleyecek derslik, oyun alanı, spor ve sanatsal etkinlikler yapabilecekleri salonlar, ve sağlıklı beslenebilecekleri kantinlerin olduğu okullarda eğitim ve öğretim görme hakları vardır.

• Okullarda görevlendirilen öğretmenlerimiz ve çocuklarımız, estetik, görsel ve tasarım kalitesi yüksek, en güncel bilgi, dünyadaki farklı kültürleri (dil, din, ırk, gibi) ve toplumsal cinsiyet eşitliğini kapsayan ve laik düşünceleri içeren eğitim materyalleri kullanarak öğretim yapmayı/almayı hak etmektedirler.

• Çocuklarımızın, eğitime erişimi özellikle engelli bireyler ve kırsal bölgelerde yaşayanlar için, güvenilir taşıtlar ve düzenli olarak yapılması haklarıdır.

• Okullarımızdaki eğitim ve öğretimin, çocuklarımızın, var olan yeteneklerini geliştirebilecekleri, hak ve özgürlüklerini kavrayıp kullanabilecekleri, farklılıklara saygı gösterirken kendi özeline de saygı gösterilmesini talep edebilecekleri, dünya yurttaşlığını anlayabilecekleri ortamlardan oluşması haklarıdır.

• Çocuklarımız, yeterli bütçe ve alt yapı çalışması yapılmadan sağlıklı ve güvenilir okul ortamları oluşturulmadan tam gün eğitim hevesine giren hükümetin denekleri değildirler. Bu hevesin, veli, okul yönetimleri ve Eğitim Bakanlığı ciddi işbirliği olmadan gerçekleşmesi durumunda hükümet tarafından bir kısım çocuğun ihmal ve istismara uğrama riski çok yüksektir.

• Eğitim Bakanının, çocuklarımız üzerinden siyasi kutuplaşma (özellikle Sünni İslam’ı kullanarak) çalışması yapma hakkı olmadığını, imza koydukları tüm hukuksal belgelere ve KKTC Meclisi’nde yaptıkları yemine tamam ters düşerek suç işlediğini hatırlatmak isteriz.

Açıklamada, "Mücadelemiz her çocuğun Laik, Demokratik ve eşit bir eğitim almasıdır. Aydınlık bir gelecek ve aydınlık yarınlar için imza kampanyamıza desteğinizi bekliyoruz" denildi.