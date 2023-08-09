Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, bu bağış ile ülkenin dört bir yanına hizmet veren çağrı merkezi çalışanlarının arayan kişilerle daha sağlıklı iletişime geçebileceklerini, sağlığa yapılan her katkının önem arz ettiğini belirterek derneğe teşekkür etti.