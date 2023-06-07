Lapta'da Turan Sokak üzerinde bugün saat 19.50 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 45 yaşındaki motosiklet sürücüsü Nguyen Hong Nhi yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan kazaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Turan Sokak üzerinde batı istikametine doğru seyreden Alsancak'ta sakin Nguyen HONG NHI (K-45), yönetimindeki SD 398 plakalı motosiklet ile kavşakta durmadan anayol konumunda bulunan Şht. Muhammer Karaağaç Caddesine dikkatsizce giriş yapmaası sonucu, o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Menteş SOYLUHAN (E-20) yönetimindeki GE 792 plakalı çift kabin aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır."

Kaza sonucu ağır yaralanan SD 398 plakalı motosiklet sürücüsü Nguyen HONG NHI kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

GE 792 plakalı araç sürücüsü Menteş Soyluhan ise tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor...