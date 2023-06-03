Mahkeme zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Arabulucu olayla ilgili bulguları aktardı. Arabulucu 2 Haziran 2023 tarihinde saat 18.30’da Lapta’da sakin zanlı M. Ö. A.’nın köpekleri kedilerine saldırdığı gerekçesi ile kendisi ile konuşmaya gelen komşusu C. P. D.’yi tasarrufunda bulundurduğu hava tüfeği ile bir el ateş ederek karın sağ kısmından yaraladığını mahkemeye aktardı. Polis olayın akabinde müşteki C.P. D.’yi olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak cerrahi servisinde müşahede altına alınmış olup tedavisinin devam ettiğini söyledi. Polis çavuşu Arabulucu polis zanlının derdest emri gereği tutuklandığını, olayda kullanılan hava tüfeği, olay mahallinde tespit edilerek emare alındığını ayrıca ikametgahında mahkeme emri gereği yapılan aramada balkon kısmında masa üzerinde gri plastik kutu içerisinde 190 adet, mutfakta gri kutu içerisinde 250 adet ve şeffaf kutu içerisinde 80 adet olmak üzere toplam 520 adet 4,5 mm çapında hava tüfeği saçmasının da tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis zanlının vermiş olduğu sözlü beyanlarının teyit tekzibinin devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)