Lefke’de dün Eski Karadağ Bölgesinde bulunan Ö.K'nin kalmakta olduğu ikametgahın penceresi açılarak içeriye girildi ve içerisinden; bir adet cep telefonu ve para cüzdanı ile içerisinde muhafaza edilen 600 TL nakit para çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.Y.(E-38) tutuklandı.

Bu arada, Perşembe günü 05.30 sıralarında, Lefkoşa’da, M.K.V.(E-22) ve A.N.Ş.(E-19)’nin bir iş yeri içerisinde bulunan araçtan bir adet güneş gözlüğünü çaldıkları tespit edildi. Bu şahıslar tutuklandı.