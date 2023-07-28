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27.07.2023 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Lefke ’de Atatürk Caddesi üzerinde, Feride BOZKURT (K-47) yönetimindeki ER 706 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sonundaki "T" kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun karşısından yoldan çıkmış ve yolun alt tarafında bulunan beton su kanalına düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan Feride BOZKURT, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle müşahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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Şenkul: Plaj giriş ücreti talep edilirse bizi arayabilirsiniz

Polisin kaza yla ilgili açıklaması şöyle:

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