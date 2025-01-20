Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Bahadur Jora MURADOV (E-26), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

20.01.2025 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Firuz SHATLYKOV (E-27) yönetimindeki FN 600 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu kavşağında bulunan çembere (Halkbank Çemberi) geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek çember üzerine çıkıp, çember üzerinden geçtikten sonra tekrar yola girmiş ve yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpıp altından geçtikten sonra, yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düşmüştür.

Hava açık ve az bulutlu

Hava açık ve az bulutlu

Kaza yla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.