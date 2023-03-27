Lefkoşa-Girne ana yolunda meydana gelen trafik kazasında tepe lambaları, dörtlü sinyalleri ve ışıkları açık vaziyette park halinde olan polis aracının arka kısmına çarpıldı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin açıklamasına göre, saat 19. 45 raddelerinde, Lefkoşa-Girne ana yolu 1-2 km'leri arasında çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde yönetimindeki SE 548 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine dikkatsizce seyreden Tuba Lale (29), o esnada daha önce meydana gelen trafik kazası nedeniyle soldan ikinci şeridi kapamak maksadıyla tepe lambaları, dörtlü sinyalleri ve ışıkları açık vaziyette park halinde olan polis aracının arka kısmına çarptı.

Soruşturma devam ediyor.