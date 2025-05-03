Polis açıklamasına göre, Lefkoşa’da dün gece 23.00 sıralarında, alkollü içki tesiri altındayken aralarında tartışma çıkan 46 yaşındaki T.Ç. (E-46) ile F.D. (E-46), birbirlerine vurarak kavga etti. Şahıslar ayrıca yüksek sesle bağırarak çevreye de rahatsızlık verdi.

Yine dün gece Lefkoşa, Girne ve İskele’de meydana gelen diğer olaylarda ise; D.P. (E-38), A.T. (E-35) ve B.Ü. (E-25) alkol tesiri altında, yüksek sesle bağırıp kamu düzenini bozdu.

Beş kişi de polis tarafından suçüstü tutuklanırken, olaylarla ilgili soruşturmaların sürdüğü kaydedildi.