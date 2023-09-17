Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

17.09.2023 tarihinde, saat 15.45 raddelerinde, Lefkoşa —Güzelyurt Anayolu üzerinde çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Hasan Behlül (E-21) yönetimindeki EJ 932 plakalı jeep araç sürücüsü seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Türkeli Kavşağına geldiğinde aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve kavşaktan anayola bir araba giriş yaptığı için yavaşlamak zorunda kalan İsmail KOÇ (E-44) yönetimideki GH 461 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan GH 461 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Sogül KOÇ (K-54) Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavilerine müteakip aynı serviste müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.