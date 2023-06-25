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SON DAKİKA... Gayriresmi sonuçlara göre kazanan Sami Özuslu

SON DAKİKA... Gayriresmi sonuçlara göre kazanan Sami Özuslu

Adayların oy oranlarına göre sıralaması şöyle:

67 bin 705 kayıtlı seçmenden 20 bin 051 seçmenin oy kullandığı Lefkoşa’da 19 bin 285 oy geçerli, 766’sı geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı yüzde 29.62 oldu.

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