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Soruşturma devam ediyor.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Selin Karadaş ve araçta yolcu olarak bulunan Furkan Ayavefe (E-23), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Selin Karadaş (K-23), yönetimindeki PB 783 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada Sanayi çemberine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan trafik adasına çarptı.

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