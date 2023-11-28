Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde saat 20.50 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Selin Karadaş (K-23), yönetimindeki PB 783 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada Sanayi çemberine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan trafik adasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan araç beton duvara çarpıp durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Selin Karadaş ve araçta yolcu olarak bulunan Furkan Ayavefe (E-23), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.
Soruşturma devam ediyor.