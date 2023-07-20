Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
19.07.2023 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde, İbrahim AÇIKEL (E-52), merdiven üzerinde tavan kısmındaki kırılan su borusunu tamir ettiği sırada, su borusunun kırılması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştır.
İbrahim AÇIKEL, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, çene kemiği kırığı teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.