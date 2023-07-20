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İbrahim AÇIKEL, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, çene kemiği kırığı teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

19.07.2023 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi nde faaliyet gösteren bir iş yerinde, İbrahim AÇIKEL (E-52), merdiven üzerinde tavan kısmındaki kırılan su borusunu tamir ettiği sırada, su borusunun kırılması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştır.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu KKTC’de

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu KKTC’de

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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