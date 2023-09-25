Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza dün saat 22.30 sıralarında Lefkoşa’da Şehit Mustafa Mehmet Sokak üzerinde meydana geldi.

Aziz Yuldashev (E-40) 212 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FM 779 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada Şehit Sonay Beyzade sokak yol kavşağına geldiğinde, karşı istikametten gelmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüş yapması sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mustafa Can Geçit (E-24) yönetimindeki KR 807 plakalı salon aracın sağ kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan KR 807 plakalı araç sürücüsü ve yolcular Halil İbrahim Çivi (E-22), Türki Saz (E-21) ve Mehmet Beşli (E-21) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. FM 779 plakalı araç sürücüsü Aziz Yuldashev tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Park halindeki araca çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre diğer kaza dün saat 16.00 sıralarında Gazimağusa’da Necip Tözün Sokak üzerinde meydana geldi. Engin Pekri (E-60) 369 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GZ 619 plakalı araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Yüksel Sokak yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan PT 987 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

GZ 619 plakalı araç sürücüsü Engin Pekri tutuklandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

