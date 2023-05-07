Lefkoşa ve Gazimağusa’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda, 160 gram hintkeneviri ele geçirilirken, 10 gram da kokain tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, toplam 3 kişinin tutuklandığı da bildirildi.

LEFKOŞA

Polisin, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklama ise şöyle:

“Saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, S.Y’nin (E-43) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır.

GAZİMAĞUSA

Saat 21.30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, E.Ç.(E-40) ve A.Ç’nin (E-22) tasarruflarında, yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 150 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır.”