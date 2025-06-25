Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Lefkoşa’da orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 – 12.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Açıklamaya göre, elektrik kesintisi yapılacak bölgeler; Polis Genel Müdürlüğü karşısı, Yenişehir, Kızılbaş, Hz. Ebubekir Camisi ve civarı olarak bildirildi.

Kalkanlı’da yarın üç saatlik elektrik kesintisi…

Kalkanlı’da bazı bölgelerde bugün üç saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Kalkanlı köyünde Fesleğen sokak ,Sardunya Sokak, Palmiye sokak , Lale sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.