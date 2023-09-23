Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz’ın dün 12.30 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Polisin soruşturması sürüyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz’ın dün 12.30 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Polisin soruşturması sürüyor.
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