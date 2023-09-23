Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz’ın dün 12.30 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Reçete vurgunu... Bir doktor bir eczacı daha tutuklandı... Reçete vurgunu... Bir doktor bir eczacı daha tutuklandı...

Polisin soruşturması sürüyor.