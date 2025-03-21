Lefkoşa'da kendisine yetki verilmediği halde bir daireyi sahte satış sözleşmesi düzenleyip, başka bir şahsa satmak için anlaşaran bir kişi, sahtekarlıkla para temin ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay 16 Mart 2024 tarihinde, Lefkoşa’da meydana geldi.

B.K. (K-50), bir şahsa ait daireyi, kendisine yetki verilmediği halde sahte satış sözleşmesi düzenleyip, başka bir şahsa 80 bin Sterlin karşılığında satmak için anlaşarak, söz konusu şahıstan toplam 10 bin Sterlin parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. Polis, bahse konu B.K.’yi tutukladı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.