Lefkoşa'da faaliyet gösteren iki ayrı kasap dükkanında Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Veteriner Dairesi ve Polis ekipleri iş birliği içerisinde dün yapılan kontrollerde H.K.A'ya (56) ait kasap dükkanında 563,20 kilogram kemikli sığır eti ve 366 kilogram karkas kuzu etinin, T.D'ye (46) ait kasap dükkanında ise 387 kilogram kemikli sığır etinin, KKTC’deki bir mezbahadan kesilmeyerek gümrüksüz olarak tasarruf ettikleri tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.