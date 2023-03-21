Suyun tonuna da ciddi bir artış geliyor LTB’den okkalı zamlar Hizmet resmi için yıllık 3 bin 390 TL…

Başkent Lefkoşa’da belediye meclisi, ‘hizmet resmi’ adı altındaki harçlara yüzde 25 zam yaptı.

Önceki akşamki toplantıda CTP yüzde 20, TDP yüzde 32, UBP’li üyeler ise yüzde 25 zamdan yana bir tavır aldı.

Yapılan oylamada harçlara yüzde 25 zam kararı çıktı. Bu kararla birlikte başkentte her abone ‘hizmet resmine’ yılda toplam 3 bin 390 TL ödeyecek ve bu miktar asgari ücrete endeksli olduğu için asgari ücret arttıkça artacak.

Bir ton su 18 TL’ye yükseliyor…

LTB Meclisi su fiyatına da okkalı bir zam kararı aldı.

Ancak zam Su İşleri Dairesi’nin su fiyatına zam yaptığı zaman devreye girecek.

Şu anda devletin belediyelere 2.3 TL’ye verdiği ton başına suyun fiyatını 7 TL’ye çekeceği konuşuluyor. LTB Meclisi de bu rakamı göz önüne alarak 1 ton suyun fiyatını 18 TL’ye çekme kararı aldı.



Kaynak:Kıbrıs Gazetesi