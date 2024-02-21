Polisin açıklaması şöyle:

"01-20 Şubat 2024 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan bir binanın kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden 208 adet çift sürmeli alüminyum pencere, muhtelif markalarda 37 adet 24 KW’lık klima, binaya ait elektrik kabloları ve bir adet jeneratöre ait parçalar hasara uğratarak yerinden sökülerek çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen U.B.(E-27), A.O.(E-21) ve N.K.(E-16) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."