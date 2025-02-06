Tatlıyay ve Kalaycılar'ın ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

06.02.2025 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Hasan TATLIYAY (E-42) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

06.02.2025 tarihinde, saat 09.45 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Eser KALAYCILAR (E-35) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “akut bronkopnömoni” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.