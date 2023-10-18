Lefkoşa’da, dün saat 14.00 sıralarında, yapımı devam etmekte olan bir inşaatın ikinci katında çalışan 49 yaşındaki Sami Demirbilek, kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2,85 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, adı edilen kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, köprücük kemiği kırığı teşhisi nedeniyle müşahede altına alındığı ifade edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.