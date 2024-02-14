Polisin kazayhla ilgili açıklaması şöyle:

14.02.2024 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Lefkoşa'da Nazım Hikmet Caddesi üzerinde, Manouchehr ARAMIDEH (E-56), 105 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PPE 920 plakalı salon araç ile çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada, İrsen Küçük Ortaokulu önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu orta refüje, ardında da refüj içerisinde bulunan reklam panosu ve 3 adet palmiye ağacına çarparak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. PPE 920 plakalı araç sürücüsü Manouchehr ARAMIDEH tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.