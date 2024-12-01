Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

30.11.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa’da Eti Sokak üzerinde, Celil YILMAZ (E-59) yönetimindeki TRS 304 plakalı otobüs ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Merit Casino önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun batı kısmından doğu kısmına doğru geçmekte olan yaya Cengiz İREZ (E-53)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Cengiz İREZ kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sağ el bileğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.