Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

23 – 30 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde, İ.K.(E-50)’nin çalıntı olduğuna inanılan kredi kartı numara ve şifrelerini, dolandırmak kastıyla kart sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında elde ettikten sonra, kendi iş yerindeki pos cihazının mail order sistemi ile toplam 3.617.166 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği ve kart sahiplerine ait olmayan 8 adet sahte fatura düzenleyip, söz konusu sahte faturaları bankaya vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

