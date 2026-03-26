Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Y.S., 13 Mart 2026 tarihinde Y.E.’nin Ortaköy’deki ikametgahı üzerinden S.B. ve M.B.’nin oturma izni alabilmek amacıyla kira sözleşmesi düzenlediklerini, G.J., M.B. ve B.Ç.’nin de bu sürece aracılık ettiğini belirtti. Polis, S.B.’nin sahte kira sözleşmesini Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesine vererek tedavüle sürdüğünü ifade etti.

Olay, S.B.’nin 19 Mart 2026 tarihinde Girne Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesine başvurduğu sırada ortaya çıktı. Polis, söz konusu kira sözleşmesinin ve S.B.’nin Ortaköy muhtarlığından aldığı ikametgah belgesinin emare olarak alındığını kaydetti. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığı belirtildi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ş.G., G.J. ve M.B.’nin 100 bin TL nakit yatırmalarına ve haftada bir gün ıspatı vücut yapmalarına; Y.E., S.B. ve B.Ç.’nin 20 bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için birer kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi. Yargıç, tüm zanlıların yurt dışına çıkışını yasakladı.