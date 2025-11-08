05 Kasım 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da bir süpermarketin araç park yerinde kaçak taksicilik yaptıkları gerekçesiyle kendilerini polise ihbar edeceğini söyleyen F.D. (E-24), B.K.İ. (E-22) ve E.G. (E-22) tarafından ciddi şekilde darp edildi.

Olay sırasında E.G., tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı F.D.’nin üzerine doğru iki kez sallayarak giymekte olduğu tişörtün yırtılmasına neden oldu.

Polisin olayı öğrenmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında B.K.İ. ve E.G. tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.