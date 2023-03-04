Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Şeytan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kaza, Ramazan Ergün (E-64) yönetimindeki 07 AUH 251 plakalı kamyon araçla yol üzerinde bulunan trafik ışıklarına geldiğinde kırmızı ışıkta durmayarak, yeşil ışıkta yoluna devam eden Hasan Şeytan (E-42) yönetimindeki MK 044 plakalı motosikletin önünü tıkayarak, çarpışmaları sonucu meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza dün saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi.

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