Şölende, çocuklar birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyelerde keyifli vakit geçirirken, aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. Markutti Uçurtma Atölyesi, Ebru Sanatı, Çanta Boyama Resim Atölyesi, Mandala Boyama Atölyesi, Bilim Atölyesi ve Taç Yapma Atölyesi gibi çeşitli etkinlikler yoğun ilgi gördü.

Parkta kurulan fotoğraf çekim noktaları, oyun ablaları, maskotlar ve balon şovlar çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Sahne programı ise LBO Çocuk Korosu’nun mini konseriyle başladı. Ardından sihirbazlık gösterisi, kukla gösterisi ve Hip hop dans gösterisi ile şölen renklendi.

Etkinlik boyunca hizmet veren Lefkoşa Gezi Treni de, özel turlarla katılımcılara şehri gezdirerek güne ayrı bir renk kattı.

Başkan Harmancı’dan Atatürk vurgusu

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da katıldığı şölende, çocuklarla sohbet ederek onlarla keyifli vakti geçirdi. Kısa bir de konuşma yapan Başkan Harmancı, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara hediyesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir hafta sonuna getirerek çocukların eğlenebilmesini amaçladıklarını ifade ederek, Atatürk’ün yolunda ilerlemeye devam edecekleri mesajını verdi.