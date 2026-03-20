Haspolat’ta, sirkat ve sahtekarlıkla para temini suçlarından tutuklanan C.Ç. mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fırat İşler, zanlının 18 Mart 2026 tarihinde S.K.’ye ait toplam değeri 29.000 TL olan Pad 6s Pro marka Xiaomi tableti çaldığını ve sahtekarlık yoluyla 7.500 TL’ye sattığını anlattı.

Polis, zanlının itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini, ülkede turist olarak bulunduğunu ve serbest kalması hâlinde KKTC’yi yasal olmayan yollardan terk etmesinin muhtemel olduğunu belirterek tutuklu yargı talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.