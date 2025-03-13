LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Vedat Kaner Vakfı Başkanı Kaan Kaner’in imza koyduğu törende Vedat Kaner Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri,

Arkhe Yönetim Kurulu üyeleri ve LTB Kültür-Sanat Komisyonu üyeleri de yer aldı.

Başkan Harmancı: “Kültür-sanatın kalbinin attığı Lefkoşa’da bu kez Bienal Lefkoşa için bir araya geliyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı geçtiğimiz yıl düzenledikleri Eklektik Manifest’in ana sponsoru Vedat Kaner Vakfı ile bugün (13 Mart 2025) Bienal Lefkoşa için ana sponsorluk sözleşmesini imzalayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, “Her alanda olduğu gibi kültür-sanat alanında da sürdürülebilirliği ve istikrarı sağlamanın yolu; kurumsal iş birliklerini de devam ettirmekten geçiyor. Geçtiğimiz yıl Vedat Kaner Vakfı desteği ile Eklektik Manifest’i gerçekleştirdik. LTB ve Vedat Kaner Vakfı, kültür-sanatın kalbinin attığı Lefkoşa’da bu kez Bienal Lefkoşa için bir araya geliyor, başkent belediyesi ile ülkemizin en değerli oluşumlarından Vedat Kaner Vakfı bir kez daha örnek teşkil edecek samimi bir iş birliğine imza atıyor.” ifadelerini kullandı.

Yerel ve Küresel Sanatçılar Arasında Güçlü Bağ Kurma Hedefi

Bienal Lefkoşa’nın hedefi ile ilgili LTB Başkanı Harmancı şu sözleri kullandı: “Hedefimiz; küresel ve yerel sanatçılar arasında güçlü bir bağ kurarak Lefkoşa’yı uluslararası sanat ortamıyla buluşturmak. Heyecanlıyız çünkü; ülke dışından sanatçılar, küratörler ve sanat profesyonelleri ile ülkemiz sanatçıları Bienal Lefkoşa’da bir araya gelerek farklı perspektifleri bizlere sunacak. Bienal, yalnızca sanatçıları değil, üniversiteleri, sivil toplum örgütlerini, meslek odalarını, iş dünyasını, esnafı ve tüm yurttaşlarımızı kapsayan, kentin tüm dinamiklerini harekete geçirecek bir organizasyon olacak. Lefkoşa'nın tarihi dokusu, kültürel zenginliği, çok kültürlü mirası ve sanat üretim geleneği bienalin tematik çerçevesini şekillendirecek. Kentimizin mimari zenginlikleri, yerel el sanatları ve kültürel katmanları bienalin temel bileşenleri arasında yer alarak Lefkoşa'nın benzersiz kimliğini vurgulayacak.”

“Katılımcı Süreci Önümüzdeki Hafta Başlatıyoruz: Demokratik, Katılımcı, Çok Sesli ve Üretken Ortam sağlanacak”

Bienalin kapsamı ile ilgili de Başkan Harmancı, “Bienallerin yalnızca sergilerden oluşmadığını özellikle vurgulamak isterim. Bienaller, kentte entelektüel, sanatsal ve toplumsal paylaşıma, diyaloğa ve üretime de zemin hazırlar. Bu kapsamda Bienal Lefkoşa’da konferanslar, atölyeler, paneller, sanatçı söyleşileri ve performanslar gibi yan etkinliklerle kentte demokratik, katılımcı, çok sesli ve üretken bir ortam oluşturacağız. Katılımcı sürecimiz gelecek hafta başlayacak ve açık çağrı ile Merkez Lefkoşa’da Bienal’e dair görüş ile öneriler alınacak.

Bienal tek bir mekânla da sınırlı kalmayacak; müzeler, sanat galerileri, tarihi yapılar, kamusal alanlar gibi şehrin farklı noktalarına yayılarak başkenti yaşayan bir sanat platformuna dönüştürecek. Bienaller, bulundukları şehirle ve toplumla güçlü bir ilişki kurarlar, şehrin gelişim ve dönüşümünde rol alırlar. Bienal Lefkoşa, kentsel mekânları değerlendirerek, sosyal meseleleri gündeme getirerek ve sanatı daha erişilebilir hale getirerek şehir yaşamına yeni bir boyut ve deneyim kazandıracak.” ifadelerini kullandı.

Geleceğe Kalıcı Dokümantasyon Bırakacağız”

Konuşmasının devamında Başkan Harmancı: “LTB ve Vedat Kaner Vakfı olarak geleceğe kalıcı dokümantasyon bırakmaya büyük önem veriyoruz. Kataloglar, dijital arşivler ve belgeseller gibi çalışmaları ile bienalin kalıcılığını sağlayacak ve geleceğe taşıyacağız. Bu kayıtlar, bienalin sanat tarihi ve kültürel araştırmaları için kalıcı bir referans olmasını sağlayacak, kent arşivi ve kent belleğine benzersiz katkılar sunacaktır. Bienalin, Lefkoşa ekonomisine ve turizmine de önemli katkılar sağlayacağına belirtmek isterim. Bienal, Kasım ayında esnafımız ve otellerimiz için ticari bir hareketlilik yaratacak, ekonomik canlandırıcı bir güç olacaktır.” sözlerini sarf etti.

“Lefkoşa Bienali’ni Tüm Paydaşlarımızla Birlikte Başaracak, Lefkoşa’nın Kültürel Zenginliğini Uluslararası Boyutta Pekiştireceğiz”

Başkan Harmancı konuşmasını, “Lefkoşa Türk Belediyesi ile Vedat Kaner Vakfı, Bienal yolculuğuna yalnız çıkmıyor. Başta Turizm Bakanlığı ve Kültür Dairesi olmak üzere, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri bu süreçteki en büyük paydaşlarımız. Eminim ki; böylesi değerli bir organizasyona paydaşlarımız da katılacak ve bizlerle birlikte olacaklardır. Başta Lefkoşalılar olmak üzere tüm yurttaşlarımızın katılımı ve sahiplenmesiyle Bienal Lefkoşa; hem şehrimiz hem de ülkemizin sanatsal gelişimine katkılar sağlayacak, Lefkoşa’nın kültürel zenginliğini uluslararası boyutta da pekiştirecektir. Öncelikle kültür-sanatın her zaman yanında olan ve Bienal Lefkoşa’nın ana sponsorluğunu üstlenen Vedat Kaner Vakfı Başkanı Sayın Kaan Kaner ve tüm yürütme kuruluna, Bienal’i Lefkoşa’ya kazandırmak için bilgi birikimi ve özverisi ile çalışmalarını sürdüren Arkhe’ye ve tüm yönetim kuruluna, LTB Kültür-Sanat Komisyonu’muza, LTB Kültür-Sanat Şubemize ve bu sürecin başarılı olması için sorumlulukla çalışacak olan LTB yönetimi ile tüm LTB çalışanlarına teşekkürlerimi iletiyorum.” sözleriyle tamamladı.

Vedat Kaner Vakfı Başkanı Kaan Kaner: “Eklektik Manifest sonrasında hedefimiz Bienal Lefkoşa’yı hayata geçirmekti. Bugün ana sponsorluk sözleşmesine imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Vedat Kaner Vakfı Başkanı Kaan Kaner ise LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Meclis üyeleri ve Arkhe yönetimine teşekkür ederek başladığı konuşmasında “Eklektik Manifest Lefkoşa Bienali’ne Giriş etkinliğimiz sonrasında hedefimiz Bienal Lefkoşa’yı hayata geçirmekti. Bunun önemli bir adımı olan ana sponsorluk sözleşmesine Vakıf olarak imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl Arkhe ve Vakfımızın yaptığı çalışmalar bu yılın da güzel olacağının habercisiydi.” dedi.

“Bienal, uluslararasında da Lefkoşa’mızın ve ülkemizin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacaktır.”

Kaner konuşmasının devamında “Vakfımız, şirket kurucumuz, babamız Vedat Kaner adına kurulmuş ve yılda 3 etkinliğe imza atma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle gençlerin sanata olan ilgi ve alakasının arttırılması anlamında katılımları bizler için çok önemlidir. Bir şehrin varlığının ileriye doğru daha değerli olması için bu uluslararası etkinlik çok önemlidir. Bienal, uluslararasında da Lefkoşa’mızın ve ülkemizin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.