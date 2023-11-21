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Polis, alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, zanlıyı görenleri yaptığı şikayet üzerine zanlının tutuklandığını belirtti.

Başaran, 20 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Şht. Kemal Köse Sokak üzerinde Lefkoşa'da sakin zanlının kullanımında bulunan van aracın sağ arka kapısı önünde cinsel organını çıkarıp etraftan görülebilecek bir şekilde mastürbasyon yapmak suretiyle müstehcen teşhirde bulunduğunu söyledi.

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