Girne Amerikan Üniversitesi ve Atatürk Meslek Lisesi öğretmenleri, otelin prestijli restoranlarından Royal Marina Restaurant ve Mangal Ocakbaşı’nda bir araya gelerek keyifli bir öğle yemeği yedi.

Yemek sırasında, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk anılarak, öğretmenlerin eğitime ve topluma katkıları bir kez daha takdirle dile getirildi. Otelin özenle hazırlanmış menüleri eşliğinde, samimi bir ortamda gerçekleşen bu buluşma, öğretmenlerimizin değerini hissettiren anlamlı bir etkinlik oldu.

Ülkemizin aydınlık geleceğini inşa eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, emekleri ve özverileri için teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimizin ışığıyla geleceğimiz daha da aydınlanacak.