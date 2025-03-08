Kadınların iş hayatındaki emeğini ve katkılarını onurlandırmak amacıyla düzenlenen organizasyonda, çalışanlara teşekkür edildi ve onların bu özel günü keyifle geçirmeleri sağlandı.

Otel yönetimi tarafından düzenlenen kutlama, samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşti. Kadın çalışanlar için hazırlanan özel sürprizler etkinliğe renk kattı. Otel bünyesinde farklı departmanlarda görev yapan kadın çalışanlar, bu özel gün vesilesiyle bir araya gelerek hem dayanışmayı pekiştirdi hem de keyifli anlar yaşadı.

Kutlama kapsamında kadın çalışanlara çiçekler takdim edilirken, çalışanlar için düzenlenen bu anlamlı etkinlik, kadınların iş dünyasındaki yerini güçlendirme ve onların emeklerine duyulan saygıyı gösterme adına büyük bir anlam taşıdı.

Les Ambassadeurs Hotel, çalışanlarına verdiği değeri her fırsatta göstermeye devam ederken, kadınların iş hayatındaki gücünü destekleyen projelere ve etkinliklere imza atmaya kararlılıkla devam edeceğini belirtti.