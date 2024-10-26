Mağusa Ravelin Lions Kulübü, kız çocuklarına HPV aşısı sağlama projesi kapsamında bugün Lesland işbirliği işe çocuklara yönelik Cadılar Bayramı Partisi düzenliyor.

Lesland'te şu sıralar düzenlenen “Halloween Children’s Party” etkinliği ile HPV aşılarına katkı yapılabilecek.

Etkinlikte, müzik, makyaj aktiviteleri, oyunlar ve gösteriler, gün boyu ikramlıklar ile çeşitli aktiviteler yer alıyor.

“Her aldığınız bilet ile kız çocuklarının HPV aşılarına destek olma fırsatını yakalayın. Eğlenirken iyilik yapmanın mutluluğunu yaşayın” mottosuyla yapılan etkinlikte daha fazla çocuğun HPV aşısına ulaşmasının amaçlandığı belirtildi.