Bir kredi kooperatifi olan Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nin (Lİ-KOOP) Yönetim Kurulu, Mukayyitlik tarafından görevden alındı.

Lİ-KOOP’daki yetkili sendika Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN) Başkanı Mehmet Davulcu, yaptığı açıklamasında, mukayyitliğin görevden almanın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri hakkında soruşturma da başlattığını belirtti.

Görevden alma ve soruşturmaya giden süreçte neler yaşandığına ilişkin konuşan Davulcu, Lİ-KOOP yönetiminin bir süredir Toplu İş Sözleşmesi’ne uymadığını, maaşları dahi ödemediğini söyledi. Bu kapsamda sendika olarak Çalışma Dairesi’ne başvurduklarını ve dairenin Lİ-KOOP’a müfettiş göndererek inceleme başlattığını aktaran Davulcu, “Yapılan incelemeler neticesinde iddialarımız doğru bulundu” dedi.

Çalışma Dairesi’nin Lİ-KOOP yönetimine, eksik ödemeleri yapması için 1 aylık süre verdiğini ancak bu süre zarfında da ödemelerin yapılmadığını aktaran Davulcu, bu kez dairenin yönetime 40 bin TL para ve geri dönük maaşları ödemeleri yönünde ceza kestiğini söyledi.

Bu sürenin 26 Ocak’ta dolacağını söyleyen Davulcu, “Çalışma Dairesi uyardı, aksi takdirde konu mahkemeye gidecek” dedi. Kooperatiflerle ilgili yasada, yöneticilerin yasadışı bir iş yapması ve kooperatifin bu iş nedeniyle zarara uğraması durumunda, yönetimin bu zararı cebinden ödemesi gerektiğine dair bir madde olduğunu söyleyen Davulcu, “Yönetimdeki 2 isim, diğer isimlerin kasadan ödeme yapmalarına karşı çıkıyor. Ceplerinden ödemeleri gerektiğini söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

Davulcu, tüm bu olanların sonucunda, mukayyitliğin görevden alma ve soruşturma kararı üretmiş olabileceğini belirtti. Lİ-KOOP Yönetim Kurulu, şu isimlerden oluşuyordu:

Asım Kayan – Başkan

Sami Dayıoğlu – Başkan Yardımcısı

Sonay Akınsel – Üye

İlke Özgür Davulcu – Üye

Halil İbrahim Bulutbeyaz – Üye

Kaynak: Yenidüzen https://www.yeniduzen.com/li-koop-yonetim-kurulu-gorevden-alindi-haklarinda-sorusturma-baslatildi-159981h.htm