Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Polis memuru B.K., olguları aktardı. Polis, 16 Ocak 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında Güney Kıbrıs’ta sakin zanlının, Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan muhaceret işlemi yaptırmadan koşarak KKTC’ye geçtiği esnada görevli polisler tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlıdan izahat istendiğinde, “Beni güneyden çok üzdüler, çok yıprattılar” şeklinde beyanda bulunduğunu aktaran polis, zanlının ifadesinde 2025 yılı Nisan ayında Mersin’den tekneyle gelerek kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis ayrıca, zanlının 2016 yılında işlediği bir trafik suçundan yargılanarak hüküm giydiğini, cezasını tamamlamasının ardından sınır dışı edildiğini belirtti. Zanlının, 1 Ağustos 2023 tarihinde KKTC’ye kanunsuz giriş yaptığını, tespit edilmesi üzerine yeniden yargılanarak 8 Ekim 2024 tarihinde tekrar sınır dışı edildiğini de mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlı hakkında tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 23 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.