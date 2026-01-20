Girne Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlıların İskele’de faaliyet gösteren bir işletmeye yönelik silahlı saldırı gerçekleştirmek amacıyla anlaşarak, ağır bir suç işlemek üzere gizli ittifak kurduklarını söyledi.

Polis, zanlılar A.K. ve Y.K.’nin 16 Ocak’ta Girne’de kaldıkları apartman dairesinde tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı. Söz konusu adreste yapılan aramada kar maskesi, eldivenler ve uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir miktar maddenin emare olarak alındığı belirtildi.

Polis ayrıca, zanlıların Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine yasa dışı yollarla geçtiklerini, İskele’de bulunan işletmeye ait çeşitli fotoğraflar çekerek Dubai’ye gönderdiklerini itiraf ettiklerini mahkemeye aktardı. Zanlıların cep telefonlarında bazı oto galerilere ait konum bilgilerinin bulunduğu da ifade edildi.

Yapılan soruşturma kapsamında suçla bağlantısı olduğu tespit edilen Y.Ö.’nün ise 17 Ocak’ta tutuklandığı belirtildi. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan 5 kişi daha olduğunu, zanlıların cep telefonlarındaki incelemelerin sürdüğünü, ayrıca incelenecek kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler bulunduğunu kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlılar hakkında talep edilen tutukluluk süresini onayladı.