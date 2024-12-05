Lefkoşa girişinden başlayarak yol boyunca devam edecek Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi güzergahındaki peyzaj çalışmaları kapsamındaki dikime LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Başkent Lefkoşa Inner Wheel Dönem Başkanı Özlem Adanır ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Başkent Lefkoşa Inner Wheel Dönem Başkanı Özlem Adanır, hem 5 Aralık Dünya Toprak Günü hem de Ulu Önder Atatürk’ün kadınlara seçme seçilme hakkı verdiği günün yıl dönümünde LTB iş birliğinde ağaç dikimi yaptıklarını belirtti. LTB’nin cadde üzerindeki peyzaj çalışmalarına Jakaranda ağaçları ile katkı koyduklarını dile getiren Adanır, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve görevli personele teşekkür etti.